Реал рискует упустить Родри из-за попыток сбить цену
Трансфер Родри в Реал может сорваться, пишет Серхио Валентино.
Напомним, ранее стало известно, что испанский хавбек начал переговоры с Барселоной.
По информации журналиста, вся проблема в том, что Реал сознательно затягивал трансфер, чтобы сбить цену.
Сделка была полностью согласована, но затем главный скаут мадридцев заявил Пересу, что цену можно снизить, и президент решил последовать совету.
Родри сообщили о том, что трансфер затягивается из-за действий Реала, что не понравилось игроку. А Сити тем временем, чтобы подтолкнуть Реал, искал новых покупателей и нашел Барселону.
Деку и Флик уже провели встречи с игроком. Есть большая вероятность, что Родри выберет именно Барселону.
Ранее также сообщалось, что Реал оформил дорогой трансфер.
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