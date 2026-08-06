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Футбол

Реал рискует упустить Родри из-за попыток сбить цену

Перес сознательно затянул состоявшийся переход.
Вчера, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Трансфер Родри в Реал может сорваться, пишет Серхио Валентино.

Напомним, ранее стало известно, что испанский хавбек начал переговоры с Барселоной.

По информации журналиста, вся проблема в том, что Реал сознательно затягивал трансфер, чтобы сбить цену.

Сделка была полностью согласована, но затем главный скаут мадридцев заявил Пересу, что цену можно снизить, и президент решил последовать совету.

Родри сообщили о том, что трансфер затягивается из-за действий Реала, что не понравилось игроку. А Сити тем временем, чтобы подтолкнуть Реал, искал новых покупателей и нашел Барселону.

Деку и Флик уже провели встречи с игроком. Есть большая вероятность, что Родри выберет именно Барселону.

Ранее также сообщалось, что Реал оформил дорогой трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

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