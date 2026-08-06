Промоутер назвал потенциальных соперников Паркера после возвращения в ринг

Представитель боксера рассказал о его планах после снятия отстранения за употребление наркотиков.

Дэвид Хиггинс, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о его будущем после снятия бана, полученного за проваленный тест на наркотики.

Представитель новозеландского боксера назвал потенциальных соперников, отметив, что его клиент хочет драться в этом году.

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"Джозеф с нетерпением ждет возвращения на ринг. Он чувствует, что находится на пике своих возможностей, а говорят, что супертяжи достигают своего прайма именно после тридцати. Джозефу всего 34 года, и хотя, если посмотреть на список его соперников, его уже можно назвать ветераном, на самом деле он все еще относительно молод.

Джозеф сказал мне, что очень хотел бы провести бой в этом году. Это может быть разминочный поединок, а затем большой бой в конце года. Или же сразу большой бой в конце года.

Помните, у Джозефа был запланирован титульный бой с Дюбуа, но за несколько дней до поединка тот загадочно снялся из-за болезни. Тогда его заменил Баколе, которого Джозеф нокаутировал. Но с обоими у него остались незавершенные дела. Джозеф не боится выходить на ринг против кого угодно. Также у него остались незавершенные дела с Диллианом Уайтом, и мы очень хотели бы увидеть реванш.

Если условия будут правильными и соглашение нас устроит, он с удовольствием проведет любой из этих боев", - приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Ранее менеджер Паркера рассказал, как в организм боксера попал кокаин.

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