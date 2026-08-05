Паркера оправдали после положительного теста на кокаин

Он вернётся на ринг.

Джозеф Паркер сможет вернуться на ринг после снятия временной дисквалификации. Об этом сообщает журнал The Ring.

Напомним, что новозеландский боксёр был отстранён из‑за положительной допинг‑пробы на кокаин, взятой после поражения Фабио Уордли техническим нокаутом в 11‑м раунде.

На протяжении всего расследования Паркер отрицал умышленное употребление запрещённого вещества и настаивал, что не стал бы сознательно рисковать своей карьерой.

Это дало свои плоды, Паркер получил разрешение вновь выступать после того, как UK Anti‑Doping сняло с него временную дисквалификацию.

Теперь 34‑летний спортсмен может вернуться к выступлениям. Он уже подтвердил, что вскоре проведёт следующий бой, однако имя будущего соперника пока не раскрывается.

Ранее бывший тренер Джошуа поделился мнением о главном риске боя его экс‑клиента с Фьюри.

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