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Экс-тренер Джошуа поделился о главном риске боя с Фьюри

Психологическое давление MSG.
Сегодня, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Предстоящий бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в Нью‑Йорке вызвал сомнения у известного тренера Роберта Гарсии, ранее работавшего с Эй‑Джеем.

По словам специалиста, проведение поединка на арене Madison Square Garden может негативно сказаться на Джошуа не только из‑за воспоминаний о поражении Энди Руису в 2019 году.

Также Гарсия считает, что столь масштабное британское противостояние должно пройти именно в Великобритании. Об этом пишет Boxingscene.

Ведь именно поединок на Уэмбли, по мнению Роберта, создал бы совершенно иной уровень зрелищности и эмоционального накала.

Ранее Льюис объяснил, почему ставит на Фьюри против Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэмбли Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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