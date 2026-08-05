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Стало известно, за какой пояс сразятся Итаума и Хргович

Разыграют титул IBF.
Сегодня, 09:47       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума против Филипа Хрговича / Getty Images
Мозес Итаума против Филипа Хрговича / Getty Images

Стали известны новые детали чемпионской гонки по линии IBF в супертяжёлом весе.

Напомним, что после того как Александр Усик летом добровольно отказался от титула IBF, возник вопрос о судьбе официального претендента Фрэнка Санчеса, который ещё в мае завоевал это право, победив Ричарда Торреза.

Однако Санчес получил денежную компенсацию за перенос титульного боя, и теперь за этот пояс будут драться британец Мозес Итаума и хорват Филип Хргович. Этот бой пройдёт 29 августа в Лондоне. Добавим, что Санчес встретится с победителем противостояния Итаумы и Хрговича уже в следующем поединке за пояс.

Следовательно, новый чемпион IBF будет обязан провести первую защиту титула именно против официального претендента.

Ранее стало известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Мозес Итаума

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