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IBF санкционировала бой за освобожденный Усиком титул

Боксерская организация официально определила двух претендентов на вакантный пояс.
Сегодня, 00:25       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) официально назначила бой за свой вакантный титул в супертяжелом весе.

Ранее от пояса IBF вместе с титулами WBC и WBA отказался Александр Усик.

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Как сообщает The Ring, за вакантный пояс должны будут побороться кубинец Фрэнк Санчес (26-1, 19 KO) и британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО).

Санчес ранее стал обязательным претендентом на титул IBF после того, как в мае одержал победу нокаутом в бою с Ричардом Торресом.

Стоит отметить, что у Итаумы на 29 августа запланирован поединок против Филипа Хрговича.

Напомним, что после отказа Усика от титулов пояс WBC перешел временному чемпиону Агиту Кабайелу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Александр Усик Фрэнк Санчес Мозес Итаума

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