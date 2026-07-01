IBF санкционировала бой за освобожденный Усиком титул

Боксерская организация официально определила двух претендентов на вакантный пояс.

Международная боксерская федерация (IBF) официально назначила бой за свой вакантный титул в супертяжелом весе.

Ранее от пояса IBF вместе с титулами WBC и WBA отказался Александр Усик.

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Как сообщает The Ring, за вакантный пояс должны будут побороться кубинец Фрэнк Санчес (26-1, 19 KO) и британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО).

‼️ The IBF have now officially ordered Frank Sanchez vs Moses Itauma for the vacant IBF heavyweight world title after Oleksandr Usyk vacated.



Itauma is scheduled to fight Filip Hrgovic on August 29th on DAZN. pic.twitter.com/pQLFgW6C8E — Ring Magazine (@ringmagazine) June 30, 2026

Санчес ранее стал обязательным претендентом на титул IBF после того, как в мае одержал победу нокаутом в бою с Ричардом Торресом.

Стоит отметить, что у Итаумы на 29 августа запланирован поединок против Филипа Хрговича.

Напомним, что после отказа Усика от титулов пояс WBC перешел временному чемпиону Агиту Кабайелу.

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