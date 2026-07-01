IBF санкционировала бой за освобожденный Усиком титул
Международная боксерская федерация (IBF) официально назначила бой за свой вакантный титул в супертяжелом весе.
Ранее от пояса IBF вместе с титулами WBC и WBA отказался Александр Усик.
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Как сообщает The Ring, за вакантный пояс должны будут побороться кубинец Фрэнк Санчес (26-1, 19 KO) и британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО).
‼️ The IBF have now officially ordered Frank Sanchez vs Moses Itauma for the vacant IBF heavyweight world title after Oleksandr Usyk vacated.— Ring Magazine (@ringmagazine) June 30, 2026
Itauma is scheduled to fight Filip Hrgovic on August 29th on DAZN. pic.twitter.com/pQLFgW6C8E
Санчес ранее стал обязательным претендентом на титул IBF после того, как в мае одержал победу нокаутом в бою с Ричардом Торресом.
Стоит отметить, что у Итаумы на 29 августа запланирован поединок против Филипа Хрговича.
Напомним, что после отказа Усика от титулов пояс WBC перешел временному чемпиону Агиту Кабайелу.
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