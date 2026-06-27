Кабайел получил пояс WBC после отказа Усика от титула

Немецкий боксер был повышен с временного до полноценного чемпиона организации.

Немецкий боксер Агит Кабайел (27-0, 19 КО) официально стал полноценным чемпионом WBC в супертяжелом весе после отказа Александра Усика от титула организации.

Об этом сообщает The Ring.

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Немец, который ранее владел поясом временного чемпиона WBC, был повышен Всемирным боксерским советом в статусе.

Напомним, накануне уже бывший чемпион мира в супертяжелом весе Усик объявил, что оставил вакантными титулы WBC, WBA и IBF.

Ранее WBC санкционировал обязательную защиту Усика против Кабайела и дал сторонам время до 30 июня, чтобы договориться о бое, однако украинский боксер отказался от поединка, освободив пояса.

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