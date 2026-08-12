Лукаку стал игроком турецкого гранда

Нападающий Наполи Ромелу Лукаку перешел из итальянского клуба в Фенербахче.

"Желтые канарейки" на своем официальном сайте объявили о полноценном трансфере 33-летнего футболиста, не разглашая других деталей сделки.

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По информации СМИ, турецкий клуб заплатил за бельгийского форварда шесть миллионов евро.

В среду, 12 августа, игрок прибудет в Стамбул, чтобы присоединиться к своему новому клубу.

📹 Yeni transferimiz Romelu Lukaku'dan mesajınız var. pic.twitter.com/I3NxyBzzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026

Напомним, что Лукаку выступал за Наполи с 2024 года. В составе итальянской команды нападающий провел 45 матчей во всех турнирах, отличившись 15 голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити и сборной Нидерландов.

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