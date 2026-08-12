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Футбол

Эмери признал превосходство ПСЖ перед матчем за Суперкубок

Заявил, что состав будет не оптимальным.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери считает ПСЖ фаворитом предстоящего матча за Суперкубок Европы, несмотря на кадровые проблемы у обеих команд.

По словам испанского специалиста, Вилла не сможет выйти на поле в оптимальном составе, однако парижане находятся в похожей ситуации.

Эмери отметил высокий уровень соперника и подчеркнул, что его команда постарается показать максимум. Об этом передаёт официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 12 августа в Зальцбурге пройдёт Суперкубок УЕФА ПСЖ - Астон Вилла.

Ранее эксперт раскрыл  шокирующую причину потери места украинца в Бенфике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Унаи Эмери Суперкубок UEFA

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