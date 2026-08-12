Эмери признал превосходство ПСЖ перед матчем за Суперкубок

Заявил, что состав будет не оптимальным.

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери считает ПСЖ фаворитом предстоящего матча за Суперкубок Европы, несмотря на кадровые проблемы у обеих команд.

По словам испанского специалиста, Вилла не сможет выйти на поле в оптимальном составе, однако парижане находятся в похожей ситуации.

Эмери отметил высокий уровень соперника и подчеркнул, что его команда постарается показать максимум. Об этом передаёт официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 12 августа в Зальцбурге пройдёт Суперкубок УЕФА ПСЖ - Астон Вилла.

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