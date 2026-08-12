iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ устно согласовал трансфер звезды ЧМ-2026

Герой финала мундиаля перейдет к парижанам.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Феррана Торреса за 55 млн евро.

Как передаёт журналист Санти Ауна, на текущий момент договорённость имеет устный формат, однако скоро перейдёт в письменный.

Отмечается, что парижане заплатят за испанского нападающего 55 млн евро. В эту сумму входят бонусы, ранее обсуждавшиеся между представителями команд.

Также журналист добавляет, что сторонам осталось уладить последние формальности перед медосмотром и подписанием контракта.

Тем временем Челси закрыл вопрос с заменой Кукурельи на левом фланге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ферран Торрес

Статьи по теме

Барселона снова отправила предложение по Родри Барселона снова отправила предложение по Родри
Араухо раскрыл причины перехода из Барсы в Ливерпуль Араухо раскрыл причины перехода из Барсы в Ливерпуль
Известно, во сколько ПСЖ оценили Феррана Торреса. Одобрит ли эту сумму Барселона Известно, во сколько ПСЖ оценили Феррана Торреса. Одобрит ли эту сумму Барселона
Уильямс хочет удержать своего пилота Уильямс хочет удержать своего пилота

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: суперкубок УЕФА, Кубок Украины и матчи квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Формула 114:21
Уильямс хочет удержать своего пилота
Европа13:51
Эксперт раскрыл шокирующую причину потери места украинца в Бенфике
Европа13:24
ПСЖ устно согласовал трансфер звезды ЧМ-2026
Еврокубки12:48
Роналдиньо покупает баскетбольный клуб
Европа12:25
Челси закрыл вопрос с заменой Кукурелье
Бокс11:51
Уоррен сделал заявление о бое Фьюри – Джошуа
Европа11:21
Барселона снова отправила предложение по Родри
Европа10:47
Инфантино пытается купить поддержку Мексики
Европа10:25
Слот раскрыл главную причину, почему он отказался от сборной Нидерландов
Бокс09:49
Непобеждённый австралиец бросил вызов всей элите хэвивейта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK