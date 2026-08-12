Роналдиньо покупает баскетбольный клуб

Роналдиньо и инвестфонд предложили вложиться в Монако.

Исполнительный директор Монако Алексей Ефимов получил письмо о намерениях относительно возможных инвестиций в клуб от Роналдиньо и андоррского фонда Clayton Sport.

Предложение предусматривает погашение задолженности перед Евролигой в размере 2,5 млн евро. Об этом сообщает Goal.

А также предоставление банковской гарантии на 5 млн евро. Кроме того, инвесторы готовы вкладывать до 10 млн евро за сезон в течение 3–5 лет.

К слову, лидер сборной Греции не сыграет против сборных Украины и Испании.

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