Челси поставил ультиматум по трансферу Энцо Фернандеса

Энцо Фернандес может покинуть Челси этим летом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб готов рассматривать предложения по аргентинскому полузащитнику только до начала нового сезона.

Отмечается, что Челси оценивает 25-летнего футболиста в 120 млн фунтов и не намерен идти на компромисс после старта АПЛ, ведь руководство хочет сохранить стабильный состав команды.

Добавим, что главным претендентом на Фернандеса считается Манчестер Сити, главный тренер Энцо Мареска заинтересован в воссоединении с аргентинцем, однако многое будет зависеть от желания самого игрока.

Тем временем Жирона хочет спасти свой бюджет продажей украинца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!