Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси

И сообщил, кого бы предпочёл вместо Шевченко.

Моуринью признался, что не хотел подписывать Шевченко в Челси, пишет BBC.

Бывший тренер Челси Жозе Моуринью вспомнил переход украинского нападающего Андрея Шевченко в лондонский клуб в 2006 году.

По словам португальца, он не хотел подписывать форварда, однако не стал открыто выступать против трансфера и считает это своей ответственностью.

Моуринью отметил, что Роман Абрамович был очень увлечён футболом, но не разбирался во всех футбольных нюансах. В то время как сам португальский наставник предпочитал видеть в составе Челси Самуэля Это’О.

Тем временем внутри Челси удивились изменениям Мудрика после товарищеских матчей.

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