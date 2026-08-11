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Футбол

Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси

И сообщил, кого бы предпочёл вместо Шевченко.
Сегодня, 11:22       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Шевченко и Жозе Моуринью / Getty Images
Андрей Шевченко и Жозе Моуринью / Getty Images

Моуринью признался, что не хотел подписывать Шевченко в Челси, пишет BBC.

Бывший тренер Челси Жозе Моуринью вспомнил переход украинского нападающего Андрея Шевченко в лондонский клуб в 2006 году.

По словам португальца, он не хотел подписывать форварда, однако не стал открыто выступать против трансфера и считает это своей ответственностью.

Моуринью отметил, что Роман Абрамович был очень увлечён футболом, но не разбирался во всех футбольных нюансах. В то время как сам португальский наставник предпочитал видеть в составе Челси Самуэля Это’О.

Тем временем внутри Челси удивились изменениям Мудрика после товарищеских матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Жозе Моуриньо Андрей Шевченко

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