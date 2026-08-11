iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Внутри Челси удивились изменениями Мудрика после товарищеских матчей

Украинец стал счастливее.
Сегодня, 08:52       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик вновь присоединился к предсезонному турне по Азии и впервые за 21 месяц вышел на поле в составе Челси.

По данным The Athletic, возвращение Мудрика стало одним из самых эмоциональных моментов турне. 

В клубе отметили, что 25-летний футболист заметно изменился, он стал более открытым, много улыбался и активно общался с партнерами и сотрудниками.

В товарищеском матче с Ювентусом украинец вышел на поле после договоренности Николаса Джексона с Хаби Алонсо о замене. Добавим, что он успел провести около трех игр за "синих".

К слову, ранее Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси
Защитник Челси перешел в итальянский клуб Защитник Челси перешел в итальянский клуб
Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге
Гвоздик жёстко прошёлся по форме Усика Гвоздик жёстко прошёлся по форме Усика

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификаций ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Бокс14:50
Гвоздик жёстко прошёлся по форме Усика
Украина14:30
Игрок Левого берега пропустит 3,5 месяца. Известная причина
Европа14:16
Мареска признал, что звёздный форвард может покинуть Ман Сити
Европа13:49
США присоединились к расследованию против FIFA Forward Enterprise
Европа13:22
Месси не возвращается в команду после смерти своего отца
Европа12:48
Альварес поставил ультиматум руководству
НБА12:18
Адетокумбо не сыграет против сборных Украины и Испании
Бокс11:46
Пренга признал, как упустил сенсационную победу
Европа11:22
Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси
Европа10:47
Ювентус выбирает нового вратаря среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK