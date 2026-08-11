Внутри Челси удивились изменениями Мудрика после товарищеских матчей

Михаил Мудрик вновь присоединился к предсезонному турне по Азии и впервые за 21 месяц вышел на поле в составе Челси.

По данным The Athletic, возвращение Мудрика стало одним из самых эмоциональных моментов турне.

В клубе отметили, что 25-летний футболист заметно изменился, он стал более открытым, много улыбался и активно общался с партнерами и сотрудниками.

В товарищеском матче с Ювентусом украинец вышел на поле после договоренности Николаса Джексона с Хаби Алонсо о замене. Добавим, что он успел провести около трех игр за "синих".

К слову, ранее Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге.

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