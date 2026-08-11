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Свитолина – в полуфинале Торонто

Украинка победила Александрову и сыграет со Швьонтек.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто. В четвертьфинале она обыграла Екатерину Александрову (нейтральный статус).

После неудачного первого сета Свитолина полностью перехватила инициативу и во второй партии не отдала сопернице ни одного гейма. В решающем сете украинка повела 5:1 и, несмотря на попытку Александровой вернуться в игру, довела матч до победы. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

WTA 1000, Торонто, Канада
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (нейтральная) 3:6, 6:0, 6:3.

Это была пятая очная встреча теннисисток и четвёртая победа Свитолиной. Украинка в третий раз сыграет в полуфинале турнира в Торонто и проведёт свой 16-й полуфинал на уровне WTA 1000.

За выход в финал Свитолина сыграет с восьмой ракеткой мира Игой Швьонтек. Матч состоится 13 августа и начнётся не ранее 01:00 по киевскому времени.

Ранее Свитолина разгромила Анисимову на турнире WTA 1000.

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