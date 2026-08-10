Карпаты - ЛНЗ 3:0: обзор матча и результат игры 10.08.2026

Львовяне разбили соперника во втором тайме, а черкассцы не реализовали пенальти.

В понедельник, 10 августа, Карпаты принимали на своем поле ЛНЗ в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.

Львовская команда разобралась дома с вице-чемпионом Украины, разгромив соперника со счетом 3:0.

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Первый тайм команды провели без голов. При этом ЛНЗ владел инициативой и был ближе к тому, чтобы повести в матче, однако своими моментами воспользоваться не сумел.

Тем не менее во второй половине встречи активнее выглядели уже Карпаты и смогли воплотить свое преимущество в забитые мячи. Открыли счет хозяева поля на 67-й минуте благодаря стандарту. Феллипе подал с углового с левого фланга на дальнюю, где Владислав Бабогло выиграл верховую борьбу и отправил мяч в дальний угол.

Спустя десть минут Карпаты удвоили результат усилиями Ивана Калеро. Ян Костенко эффектно разобрался с защитником на левом фланге и прострелил во вратарскую - голкипер Алексей Паламарчук среагировал, однако испанец с близкого расстояния добил мяч в сетку. А вскоре Феллипе довел счет до разгромного, пробив с линии штрафной в левый нижний угол.

ЛНЗ на 89-й минуте имел шанс отыграть один мяч благодаря пенальти, однако Денис Марченко ногой отразил удар Теди Цары.

Статистика матча Карпаты - ЛНЗ 2-го тура чемпионата Украины

Карпаты - ЛНЗ 3:0

Голы: Бабогло, 67, Калеро, 77, Феллипе, 86

На 89-й минуте Цара не реализовал пенальти (вратарь)

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 6 - 5

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 4 - 6

Фолы: 8 - 16

Карпаты: Марченко - Иван (Холод, 82), Бабогло, Стецькив, Лях - Чачуа (Моха, 64), Сапуга (Педрозу, 82), Русин - Алькайн (Феллипе, 64), Костенко, Вантух (Мирошниченко, 74).

ЛНЗ: Паламарчук - Г. Пасич, Дидык, Муравский, Драмбаев (Дэвид, 72) - Якубу, Рябов, Пастух (Таллес, 57) - Кузык, Ассинор (Микитишин, 72), Цара.

Предупреждения: Чачуа, Стецькив - Пастух, Муравский, Г. Пасич.

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