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Футбол

Барселона назвала ПСЖ цену на Феррана

Парижский клуб работает над трансфером испанского нападающего.
Сегодня, 16:52       Автор: Игорь Мищук
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Барселона определилась с ценой на своего нападающего Феррана Торреса, в подписании которого заинтересован ПСЖ.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб хочет получить за 26-летнего футболиста 65 миллионов евро.

В ближайшее время стороны должны начать переговоры после того, как игрок окончательно заявил о своем желании продолжить карьеру в парижской команде.

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При этом отмечается, что ПСЖ постарается сбить цену на Торреса, поскольку его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2027 года. Предполагается, что клубы могут сойтись на сумме около 55 миллионов евро с учетом бонусов.

Сам испанский нападающий ранее уже согласовал условия личного контракт с ПСЖ и ожидает договоренности между клубами.

В минувшем сезоне Торрес провел в составе Барселоны 49 матчей во всех турнирах, отличившись 21 голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Франции вернулся в ПСЖ.

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