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Футбол

ПСЖ договорился с новым нападающим

Клуб согласовал контракт с Ферраном Торресом.
Вчера, 23:22       Автор: Андрей Безуглый
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

ПСЖ согласовал контракт с Ферраном Торресом, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, парижане официально уведомили об этом Барселону.

Напомним, что каталонцы не горят желанием продавать испанца, однако готовы это сделать за достойные деньги.

В ближайшее дни парижане должны прислать Барселоне официальное предложение, которое даст старт переговорам. В Париже настроены оптимистично.

Ранее также сообщалось, что Родри назвал свой следующий клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферран Торрес

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