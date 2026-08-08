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Футбол

Бывший нападающий Шахтера сменит клуб

Манор Соломон перейдет в Вест Хэм.
Вчера, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Вингер Тоттенхэма Манор Соломон сменит команду, пишет Фабрицио Романо.

Вест Хэм согласился заплатить за 27-летнего израильтянина 5 млн фунтов +2 млн бонусов.

Уже завтра Соломон должен пройти медосмотр и подписать с "молотобойцами" трехлетний контракт.

Прошлый сезон вингер провел в арендах в Вильярреале и Фиорентине. Ранее Соломон также выступал за Шахтер.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем оформит трансфер таланта из Африки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манор Соломон

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