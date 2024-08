Экс-игрок Шахтера покинет Тоттенхэм - легионер нашел новый клуб

Израильский вингер Манор Соломон, в свое время выступавший за донецкий Шахтер, в ближайшее время покинет Тоттенхэм – футболист продолжит карьеру в Лидсе.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, футболист перейдет в клуб Чемпионшипа на правах аренды.

⚪️✍🏻 Manor Solomon signs in as Leeds United player today after medical, it will be a loan from Spurs as reported on Sunday.



There was a Dutch club trying to hijack the deal... but he's going to #LUFC. pic.twitter.com/kukUV03hsa