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Экс-игрок Шахтера покинет Тоттенхэм - легионер нашел новый клуб

Манор Соломон продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Сегодня, 13:25
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Израильский вингер Манор Соломон, в свое время выступавший за донецкий Шахтер, в ближайшее время покинет Тоттенхэм – футболист продолжит карьеру в Лидсе.

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Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, футболист перейдет в клуб Чемпионшипа на правах аренды.

Отмечается, что был нидерландский клуб, пытавшийся перехватить Соломона у Лидса, но израильтянин собирается продолжить карьеру в Англии.

Напомним, вингер присоединился к «шпорам» летом прошлого года на правах свободного агента. Из-за травмы колена он сыграл всего 6 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манор Соломон ФК Лидс

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