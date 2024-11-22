НБА: Орландо вырвал победу над Лейкерс, Сан-Антонио разобрался с Ютой

Торонто - Миннесота 110:105

Торонто: Барретт (31 + 7 подборов), Барнс (17 + 6 передач), Пелтль (15 + 12 подборов), Дик (9), Агбаджи (4) - старт; Буше (22), Мобо (6 + 7 подборов), Беттл (3), Митчелл (3 + 8 передач), Шед (0).

Миннесота Эдвардс (26), Рэндл (23 + 9 подборов), Макдэниелс (22 + 7 подборов), Гобер (13 + 11 подборов), Александер-Уокер (6) - старт; Дивинченцо (11), Рид (2), Диллингем (2).

Сан-Антонио - Юта 126:118

Сан-Антонио: Барнс (25 + 10 подборов), Касл (18 + 6 передач), Коллинз (18), Шемпени (14 + 6 передач), Пол (13 + 10 передач) - старт; К. Джонсон (12 + 8 подборов), Джонс (11), Бесси (11 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Бренем (3), Уэсли (1).

Юта Маркканен (27), Джордж (19), Секстон (18), Коллинз (18 + 14 подборов), Филиповски (4 + 9 подборов) - старт; Сенсабо (18), Джузенг (6), Коллиер (4 + 6 передач + 5 потерь), Юбэнкс (4), Уильямс (0).

Лейкерс - Орландо 118:119

Лейкерс: Дэвис (39 + 9 подборов), Джеймс (31 + 10 подборов + 7 передач), Кнехт (17), Ривз (9), Реддиш (8 + 8 подборов) - старт; Расселл (7 + 6 передач), Кристи (5), Колоко (2), Винсент (0).

Орландо Ф. Вагнер (37 + 11 передач), Саггс (23), да Силва (12), Г. Харрис (11), Битадзе (7 + 15 подборов) - старт; М. Вагнер (19), Блэк (4), Г. Ховард (2), Айзек (2), Энтони (2).

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