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Баскетбол

Билеты на матч открытия сезона НБА с Леброном Джеймсом побили ценовой рекорд

В ночь на 21 октября стартовал регулярный чемпионат НБА сезона-2026/27.
Сегодня, 00:45       Автор: Сергей Носенко
Бостон Селтикс - Детройт Пистонс / Getty Images
Бостон Селтикс - Детройт Пистонс / Getty Images

Одним из главных событий первого игрового дня стал матч действующего чемпиона Нью-Йорк Никс против Филадельфии Севенти Сиксерс, билеты на который подорожали до рекордных значений.

К полудню 20 октября минимальная стоимость билета на игру в Madison Square Garden достигла 2168 долларов. За три предыдущих дня цена выросла на 106%.

Нью-Йорк впервые за 53 года завоевал чемпионский титул и начал его защиту перед своими болельщиками. Перед матчем команда должна была поднять чемпионский баннер под сводами арены.

Дополнительный интерес вызвал дебют Леброна Джеймса в составе Филадельфии. 41-летний баскетболист начал свой 24-й сезон в НБА в новой команде, к которой также присоединился Джейлен Браун. Вместе с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси они рассчитывают побороться за чемпионство.

В первый игровой день сезона также состоялись матчи Бостон Селтикс — Детройт Пистонс и Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Сперс.

Напомним, Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс НБА

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