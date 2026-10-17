Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты

Украинский защитник принял участие в победном поединке с Финиксом.

В ночь на субботу, 17 октября, Юта провела свой заключительный матч в предсезонке, встретившись с Финиксом и одержав победу со счетом 119:116.

Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк в этом поединке провел на площадке 17 минут. За это время украинец набрал три очка (1/4 трехочковых) и совершил один подбор при двух фолах и одной потере.

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Финикс - Юта 116:119 (30:31, 35:28, 30:31, 21:29)

Финикс: Грин (18), Брукс (18), Букер (16 + 6 передач), Бриджес (8), Малуач (7 + 12 подборов) – старт; Буей (12), Гудвин (10), Рит (8), Спенсер (8), Гиллеспи (6), Бри (3), Пит (2), Данн (0), Флеминг (0).

Юта: Маркканен (19), Джарен Джексон (17), Питерсон (13 + 6 передач), Джордж (13), Хэйс (6 + 7 подборов) – старт; Сенсабо (16), Бэйли (12), Грин (8), Филиповски (6 + 7 подборов), Михайлюк (3), Коллиер (2), Окоги (2), Ингрэм (2), Бамба (0).

В регулярном чемпионате нового сезона НБА Юта стартует поединком с Мемфисом 22 октября.

Ранее сообщалось, что Михайлюк стал лучшим по показателю "плюс-минус" в предсезонном матче Юты.

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