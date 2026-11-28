Кубок НБА: 18 очков Михайлюка не помогли Юте, победы Детройта, Филадельфии, Далласа
В ночь на субботу, 28 ноября, прошли заключительные матчи группового этапа внутрисезонного турнира - Кубка НБА.
Результаты матчей внутрисезонного турнира НБА за 27 ноября
Восток. Группа A
Детройт – Милуоки 113:98 (24:29, 24:21, 42:26, 23:22)
Детройт: Дженкинс (13), Томпсон (12), Коллинз (12 + 8 подборов), Грин (10 + 11 подборов), Хертер (6) – старт; Джо (22), Рид (14 + 7 подборов), Харклесс (14 + 8 передач), Холланд (7 + 7 подборов), Ланир (3).
Милуоки: Хирро (20), Хакес (16 + 11 подборов), Роллинз (12 + 6 передач + 6 перехватов), Кузма (11), Тернер (7 + 12 подборов) – старт; Беррис (23), Уэйр (7 + 7 подборов), Леверт (2), Симс (0), Эмент (0), Нэнс (0), Грин (0).
Торонто – Бруклин 124:100 (31:27, 32:28, 39:24, 22:21)
Торонто: Барнс (34), Куикли (24 + 10 подборов + 14 передач), Пелтль (17 + 9 подборов), Грэйвс (9 + 9 подборов), Уолтер (3) – старт; Мюррэй-Бойлс (19 + 7 подборов), Бэттл (9), Мартин (5), Шэд (4 + 7 передач).
Бруклин: Браун (21), Рэндл (21), Портер (17), Шарп (7), Вольф (5) – старт; Дёмин (7), Джонсон (7), Клауни (6), Сараф (4), Майнотт (3), Мэнн (2), Нельсон (0), Эллис (0).
Восток. Группа B
Нью-Йорк – Майами 105:108 (21:31, 23:29, 35:26, 26:22)
Нью-Йорк: Брансон (27 + 8 передач + 5 потерь), Таунс (19 + 10 подборов), Бриджес (16), Шэмет (13 + 7 подборов), Харт (6 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Уайзмен (11), Альварадо (7), Дадье (4), Колек (2), Диавара (0), Никел (0).
Майами: Адебайо (25 + 7 подборов), Я. Адетокумбо (22 + 23 подбора), Митчелл (12 + 9 передач), Ларссон (11), Томпсон (6 + 7 передач) – старт; Портис (9), Конуэлл (8), Уиггинс (7), Гарднер (5), Хардуэй (3).
Индиана – Филадельфия 87:111 (22:30, 22:25, 14:30, 29:26)
Индиана: Нембхард (14), Сиакам (11), Убре (8), Несмит (6), Зубац (5 + 16 подборов) – старт; Хафф (18), Джексон (9), Уокер (6), Слоусон (4), Смит (2), Нэнс (2), Топпин (2).
Филадельфия: Джеймс (21 + 7 подборов + 6 передач), Макси (14 + 6 передач), Эмбиид (14 + 11 подборов), Барлоу (12 + 8 подборов), Эджкомб (9 + 7 передач) – старт; Саймонс (19), Колдуэлл-Поуп (8), Уокер (4), Фалл (4), Эдвардс (3), Файлон (3), Бона (0).
Восток. Группа C
Бостон – Атланта 86:87 (29:14, 22:25, 18:31, 17:17)
Бостон: Тейтум (20 + 9 подборов), Уайт (13), Кета (11 + 22 подбора + 7 потерь), Гонсалес (9), Джордж (8 + 6 потерь) – старт; Притчард (10), Хаузер (8), Гарза (4), Шайерман (3), Харпер (0).
Атланта: Джонсон (24 + 12 подборов), Александер-Уокер (20), Дэниэлс (5), Оконгву (4 + 9 подборов), Флемингс (2) – старт; Дорт (14), Уиггинс (11), Кисперт (4), Эджиофор (3).
Запад. Группа A
Финикс – Даллас 109:113 (29:28, 34:25, 32:25, 14:35)
Финикс: Букер (31 + 5 потерь), Бриджес (13), Брукс (12), Грин (5), Игодаро (5 + 7 передач) – старт; Гиллеспи (14 + 9 подборов), Данн (9), Гудвин (8), Кеннард (6), Малуач (6).
Даллас: Флэгг (34 + 7 подборов + 8 передач + 5 перехватов + 4 блок-шота), Рисаше (10), Гэффорд (8 + 8 подборов), Вашингтон (7), Калеб Мартин (5) – старт; Кристи (16), Маршалл (14), Клэйтон (9), Альдама (6), Джонсон (4).
Юта – Денвер 107:120 (22:27, 31:25, 32:33, 22:35)
Юта: Джордж (25 + 6 потерь), Питерсон (20), Бэйли (8), Нуркич (5 + 11 передач), Грин (0) – старт; Михайлюк (18), Сенсабо (12), Хэйс (12), Филиповски (6), Окоги (1).
Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 28 минут. За это время он набрал 18 очков (3/4 двухочковых, 4/8 трехочковых), совершил два подбора при двух потерях и трех фолах.
Денвер: Дж. Мюррэй (36), К. Браун (20 + 8 подборов), Йокич (17 + 9 подборов + 15 передач), К. Джонсон (14), Гордон (8) – старт; Дерозан (10), Бэгли (6), Стротер (5), Нембхард (2), Джонс (2), Брэзил (0).
Запад. Группа B
Миннесота – Мемфис 109:114 (25:32, 25:29, 31:21, 28:32)
Миннесота: Досунму (27 + 8 передач), Куминга (19), Шэннон (14), Макдэниэлс (13 + 8 подборов), Гобер (13 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (16), Лайлс (5), Беранже (2), Пуллин (0).
Мемфис: Кауард (22), Джером (18), Уэллс (10), Мюррэй (6), Иди (5) – старт; Смолл (19), Спенсер (16), Хендрикс (7), Проспер (5), Пост (4), Лаверинг (2).
Клипперс – Нью-Орлеан 104:105 (28:29, 22:25, 27:26, 27:25)
Клипперс: Гарлэнд (19 + 9 передач + 8 потерь), Б. Лопес (17), Ингрэм (15), Хатимура (14 + 7 подборов), Д. Джонс (12) – старт; Джексон (9), Струс (9), Уоглер (5), Данн (2 + 7 подборов), Нидерхаузер (2), Сэндерс (0).
Нью-Орлеан: Уильямсон (25 + 7 подборов), Мерфи (25 + 6 перехватов), Фирс (11), Джонс (7), Мисси (2 + 12 подборов) – старт; Пул (16), Куин (11 + 8 подборов), Бей (8), Уотфорд (0).
Запад. Группа C
Сан-Антонио – Лейкерс 99:96 (14:27, 24:27, 30:14, 31:28)
Сан-Антонио: Касл (26 + 9 передач + 6 потерь), Вембаньяма (25 + 16 подборов), Фокс (12), Шэмпени (7), Васселл (5) – старт; Харпер (14), Корнет (4), Брайант (3), К. Джонсон (3), Барнс (0).
Лейкерс: Дончич (31 + 8 передач), Ривз (21 + 8 подборов + 7 потерь), Ларэвиа (10), Кесслер (10 + 13 подборов), Тайбулл (0) – старт; Секстон (12), Граймс (9), Мамукелашвили (3), Вандербилт (0), З. Уильямс (0).
Портленд – Голден Стэйт 116:94 (37:11, 30:33, 24:34, 25:16)
Портленд: Авдия (26 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Камара (20 + 8 подборов), Холидэй (12 + 6 передач), Клинган (10 + 12 подборов), Сиссоко (4) – старт; Хендерсон (18 + 7 передач), Р. Уильямс (12 + 8 подборов), Поттер (11), Кент (3), Карлсон (0), Тонджей (0).
Голден Стэйт: Лендеборг (18 + 7 подборов), Мелтон (17 + 7 подборов + 5 потерь), Подземски (16), Бэсси (12), Др. Грин (3) – старт; Пэйтон II (7), Уильямс (6), Хорфорд (6 + 9 подборов), Сантос (5), Ричард (2), Крайер (2), Ньянг (0), Леонс (0).
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