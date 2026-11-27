Несколько команд АПЛ требуют очень сурового и необычного наказания для Манчестер Сити, пишет BBC.

Ряд клубов убеждены, что любое наказание не будет иметь смысла, если не заставить City Football Group продать команду.

Именно такое наказание считают соразмерным сразу несколько английских клубов, однако далеко не все. Тем не менее уже поднят вопрос о необходимости финансирования Независимого футбольного регулятора (IFR), если "горожане" вовсе избегут наказания.

Также один из клубов признался изданию, что Премьер-лига попросила команды воздержаться от публичных высказываний и позволить процессу идти своим чередом.

Тем не менее, большинство клубов в частном порядке уже известило IFR о той мере наказания для Сити, которое именно они считают разумным.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед своеобразно уладил ситуацию со своим капитаном.

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