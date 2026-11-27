Джанпьеро Ламбьязе не смог прибыть по семейным обстоятельствам.

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе не приехал в Катар, сообщает motorsport.

Напомним, что британец являлся бессменым инженером Макса, но сейчас Ред Булл постепенно вводит в эту должность Тома Харта.

По плану, Ламбьязе должен был отработать с Ферстаппеном в Катаре и Абу-Даби, однако как минимум в предстоящей гонке Максу придется работать с Хартом.

Как пишет издание, Ламбьязе не смог прибыть в Катар по семейным обстоятельствам. Его участие в Гран-при Абу-Даби на текущий момент неизвестно.

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