Хавбек Баварии Джамал Мусиала надолго выбыл из-за повреждения, сообщает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что немец вышел на 70-й минуте матча с Кельном, после которого пожаловался на дискмофорт.

В клубе быстро провели обследование и обнаружили у игрока разрыв мышц левого бедра.

В лучшем случае Мусиала пропустит еще около четырех-шести недель. Что очень невовремя, учитывая, что игрок никак не может набрать форму из-за неизлечимых абсансов.

Ранее также сообщалось, что звезда ПСЖ готовится к операции.

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