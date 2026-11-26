НХЛ: Колорадо разгромил Монреаль, Анахайм и Вашингтон забросили по семь шайб, Детройт обыграл Ванкувер
В ночь на четверг, 26 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого команды провели 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 26 ноября
Бостон – Виннипег – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
- 0:1 – 1 Коннор (Шайфли)
- 1:1 – 6 Хики (Пастрняк, Заха)
- 1:2 – 17 Моррисси (Коннор)
- 2:2 – 30 Минтен (Лорей, Линдхольм)
- 2:3 – 37 Баррон (Ферраро, Мерсер)
- 2:4 – 58 Шайфли (Коннор, Семберг)
Баффало – Рейнджерс – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
- 1:0 – 0 Далин (Кулич, Томпсон)
- 2:0 – 22 Норрис (Доан, Цукер)
- 3:0 – 23 Бенсон (Далин)
- 3:1 – 39 Гавриков (Фокс, Реддиш)
- 4:1 – 49 Куинн (Кребс, Эстлунд)
- 5:1 – 51 Кулич (Томпсон, Бенсон)
Тампа-Бэй – Каролина – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
- 1:0 – 20 Сирелли (Генцел, Кучеров)
- 1:1 – 45 Робинсон
- 1:2 – 47 Славин (Ахо, Джарвис)
- 1:3 – 59 Блейк (Стаал, Славин)
Флорида – Оттава – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
- 1:0 – 16 Луостаринен (Маршанд, Миккола)
- 1:1 – 21 Козенс (Зуб, Сандерсон)
- 1:2 – 21 Томасино (Зуб, Сандерсон)
- 2:2 – 28 Миккола (Ткачак, Джонс)
- 3:2 – 38 Лунделль (Маршанд, Куликов)
- 4:2 – 49 Беннетт (Лунделль, Маршанд)
- 5:2 – 56 Барков (Форслинг, Верхеге)
- 5:3 – 59 Амадио (Грейг, Томасино)
Айлендерс – Сент-Луис – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
- 1:0 – 25 Пажо (Ричи, Кессел)
- 1:1 – 35 Холлоуэй (Томас)
- 1:2 – 54 Мактавиш (Майлу, Стенберг)
- 2:2 – 59 Эклунд (Шенн, Хорват)
Питтсбург – Калгари – 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
- 1:0 – 16 Новак (Киндел, Корчак)
- 1:1 – 20 Фараби (Клапка, Вайтклауд)
- 1:2 – 26 Отманн (Хенли, Циплаков)
- 1:3 – 30 Циплаков (Парек, Отманн)
- 2:3 – 34 Малкин (Карлссон, Ракелль)
- 2:4 – 35 Строум (Фараби, Немец)
- 3:4 – 35 Ракелль (Новак, Малкин)
- 3:5 – 49 Кастанья (Вайтклауд, Баклунд)
- 3:6 – 57 Шарангович (Коронато, Миддлтон)
Вашингтон – Филадельфия – 7:3 (1:1, 2:0, 4:2)
- 0:1 – 0 Конекни (Дворак, Ферстер)
- 1:1 – 3 Леонард (Так, Рой)
- 2:1 – 33 Гатсон (Так, Леонард)
- 3:1 – 38 Дженнер (Мирошниченко)
- 3:2 – 41 Ристолайнен (Конекни, Ферстер)
- 4:2 – 57 Так (Лильегрен, Чикран)
- 5:2 – 57 Рой
- 6:2 – 58 Мирошниченко (Дженнер, Сурдиф)
- 6:3 – 59 Кнубле (Мартоне)
- 7:3 – 59 Строум (Фегервари, Бовилье)
Коламбус – Нью-Джерси – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
- 0:1 – 8 Хишир (Братт, Пиши)
- 1:1 – 29 Силлинджер (Монахан)
- 1:2 – 39 Родригес (Грицюк, Хэмилтон)
- 2:2 – 48 Беллуз (Джонсон, Кристиансен)
Детройт – Ванкувер – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
- 1:0 – 1 Финни (Арвидссон)
- 2:0 – 4 Финни (Каспер)
- 3:0 – 19 Реймонд (Зайдер, Арвидссон)
- 4:0 – 26 Ти. Комфер (Брандсегг-Нюгорд)
- 4:1 – 47 Коттер (Райнхардт, Куиллан)
- 5:1 – 48 Арвидссон (Зайдер, Финни)
Даллас – Нэшвилл – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
- 0:1 – 19 Бауркуе (Шей, О'Райлли)
- 0:2 – 58 Колтон (Форсберг, Страбл)
- 1:2 – 59 Джонстон (Сегин)
- 1:3 – 59 Друри (О'Райлли, Йоси)
Миннесота – Юта – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
- 0:1 – 6 Крауз (Трочек, Пик)
- 0:2 – 22 Кули (Гюнтер, Сергачев)
- 1:2 – 25 Бринк
- 1:3 – 26 Симашев (Бут)
- 2:3 – 28 Коулмен (Бродин, МакКеррон)
- 2:4 – 39 Гюнтер (Кули, Ли)
- 3:4 – 55 Коулмен (Юров, Тренин)
Колорадо – Монреаль – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
- 1:0 – 9 О'Коннор (Бекман, Малински)
- 2:0 – 20 Лехконен (Макар, Нечас)
- 3:0 – 38 Тейвз (Хьюз, Нельсон)
- 4:0 – 39 Тейвз (Макар, Хьюз)
- 5:0 – 42 Нечас (Лехконен, Нельсон)
- 6:0 – 58 Ландескуг (Нечас, Макар)
Сиэтл – Чикаго – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
- 0:1 – 45 Смит (Дель Мастро, Гринвей)
- 0:2 – 47 Канцеров (Ринзел, Кейн)
- 1:2 – 56 Эберле (Каттон, Бениерс)
- 1:3 – 59 Канцеров
Анахайм – Сан-Хосе – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
- 1:0 – 13 Коулфилд (Мелотт, Мур)
- 2:0 – 14 Киллорн (Гранлунд, Хеллесон)
- 3:0 – 15 Готье (Лакомб, Гранлунд)
- 4:0 – 30 Мур (Ваш)
- 5:0 – 32 Маккуин (Мятович)
- 6:0 – 50 Ватрано (Коланджело, Хеллесон)
- 7:0 – 54 Киллорн (Гранлунд, Минтюков)
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