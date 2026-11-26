ПСЖ с голом Забарного не сумел обыграть Рому
В среду, 25 ноября, ПСЖ принимал дома Рому в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Илья Забарный вышел в стартовом составе.
Гости сумели удивить парижан и выйти вперед уже на пятой минуте. ПСЖ быстро пришел в себя и полностью забрал игру под контроль, но конвертировать это в гол удалось лишь после получаса игры - Забарный сравнял счет дебютным голом в Лиге чемпионов.
Во втором тайме быстро вперед уже вышел ПСЖ. Дембеле уверенно оформил пенальти, а в ответ Рома прибавила и тоже заслужила пенальти через 15 минут. Мален сравнял счет с точки.
До конца матча ни одна из команд так и не сумела вырвать победу. ПСЖ и Рома поделили очки, хотя их все еще не хватает римлянам, чтобы попасть в плей-офф.
Статистика матча ПСЖ - Рома пятого тура Лиги чемпионов
ПСЖ - Рома 2:2
Голы: Забарный, 31, Дембеле (пенальти), 62 - Эрмосо, 5, Мален (пенальти), 78
Ожидаемые голы (xG): 1.78 - 2.70
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 3 - 4
Фолы: 5 - 18
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