В среду, 25 ноября, ПСЖ принимал дома Рому в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Гости сумели удивить парижан и выйти вперед уже на пятой минуте. ПСЖ быстро пришел в себя и полностью забрал игру под контроль, но конвертировать это в гол удалось лишь после получаса игры - Забарный сравнял счет дебютным голом в Лиге чемпионов.

Во втором тайме быстро вперед уже вышел ПСЖ. Дембеле уверенно оформил пенальти, а в ответ Рома прибавила и тоже заслужила пенальти через 15 минут. Мален сравнял счет с точки.

До конца матча ни одна из команд так и не сумела вырвать победу. ПСЖ и Рома поделили очки, хотя их все еще не хватает римлянам, чтобы попасть в плей-офф.

Статистика матча ПСЖ - Рома пятого тура Лиги чемпионов

ПСЖ - Рома 2:2

Голы: Забарный, 31, Дембеле (пенальти), 62 - Эрмосо, 5, Мален (пенальти), 78

Ожидаемые голы (xG): 1.78 - 2.70

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 3 - 4

Фолы: 5 - 18

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