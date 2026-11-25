Украинский вингер приступил к тренировкам с командой после травмы.

Украинский вингер Аякса Виктор Цыганков возобновил тренировки в общей группе после травмы.

Как сообщает журналист Voetbal International Лентин Гудейк, 29-летний футболист работал вместе с командой накануне матча четвертого тура общего этапа Лиги конференций против Туна, который состоится 26 ноября.

Читай также: Цыганков получил повреждение перед матчами сборной Украины

Тем не менее, ожидается, что украинец пока не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке.

Напомним, что Цыганков пребывал в лазарете с 25 октября, когда получил повреждение в матче чемпионата Нидерландов против роттердамской Спарты (2:1). В текущем сезоне украинский вингер провел за Аякс восемь поединков во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Цыганков оценил свой дебютный гол за Аякс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!