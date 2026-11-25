Ашраф Хакими может выиграть титул второй раз подряд.

Конфедерация африканского футбола (CAF) выбрала претендентов на лучшего игрока Африки.

Напомним, что эту награду вручабт с 1992 года, а ранее ее вручал France Football в рамках Золотого мяча.

В этом году на звание лучшего футболиста Африки претендуют пятеро футболистов.

Номинанты на титул лучшего африканского игрока-2026

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Браим Диас (Реал, Марокко)

Исмаэль Сайбари (Бавария, Марокко)

Пап Гуйе (Вильярреал, Сенегал)

Садьо Мане (Аль-Наср, Сенегал).

Победителем в прошлом году стал защитник ПСЖ Ашраф Хакими.

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