Защитник Манчестер Юнайтед Эйден Хэвен может покинуть клуб, пишет BBC.

20-летний англичанин опасается, что с приходом Маурисио Почеттино его игровое время значительно сократиться.

А потому уже в январе игрок может рассмотреть варианты с арендой.

Издание утверждает, что за Хэвеном внимательно следят Фулхэм и Барселона.

В текущем сезоне защитник провел восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что бывшую звезду Манчестер Сити засудили к условному заключению..

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