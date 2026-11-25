31-летний англичанин предстал перед судом в Бейзингстоке в среду, 25 ноября. Ему назначили 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Кроме того, Стерлинг должен выполнить 100 часов общественных работ и не сможет управлять автомобилем в течение двух лет.

Инцидент произошел 28 мая на автомагистралях M25 и M3 на юге Англии. Согласно материалам дела, во время утреннего часа пик Стерлинг управлял автомобилем опасным образом, вдыхая закись азота из воздушного шара. Очевидцы сообщали, что Lamborghini футболиста хаотично перемещался между полосами и едва не столкнулся с центральным ограждением.

В итоге автомобиль врезался в дорожный знак и получил серьезные повреждения. Другие транспортные средства в аварии не участвовали, никто не пострадал. Когда полиция прибыла на место происшествия, Стерлинг находился на пассажирском сиденье, а рядом с ним обнаружили два баллона с закисью азота.

В сентябре футболист признал себя виновным по трем пунктам обвинения: опасное вождение, незаконное хранение закиси азота для ее вдыхания и отказ предоставить образец крови.

Судья Кирсти Оллман заявила, что своими действиями Стерлинг сознательно пренебрег безопасностью других участников дорожного движения. Суд учел его благотворительную деятельность и тот факт, что после инцидента футболист обратился за помощью к специалистам по лечению зависимостей.

Стерлинг провел 82 матча за сборную Англии и четыре раза становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе Манчестер Сити. Последним клубом футболиста был нидерландский Фейеноорд, за который он выступал в прошлом сезоне.

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