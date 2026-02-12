iSport.ua
Бывшая звезда сборной Англии перебрался в чемпионат Нидерландов

Рахим Стерлинг подписал контракт с Фейеноордом.
Вчера, 22:33       Автор: Андрей Безуглый
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Фейеноорд официально объявил о подписании Рахима Стерлинга.

Напомним, что в конце января 31-летний англичанин и Челси расторгли контракт. Стерлинг не сыграл ни одного матча в этом сезоне.

Однако довольно быстро вингер нашел себе новую команду, Фейеноорд дал игроку контракт до конца сезона.

Отметим, что ротердмский клуб под руководством Робина ван Перси занимает вторую строчку чемпионата, отставая от ПСВ на 17 очков.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер АПЛ выбрал себе нового тренера.

