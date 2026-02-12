ФИФА запретила испанскому клубу регистрировать новичков

Атлетик уверен, что вскоре решит все проблемы.

Атлетик получил бан от ФИФА, сообщает Marca.

По информации издания, клубу запрещено регистрировать новичков в следующие три трансферных окна.

ФИФА объявила, что к клубу были применены санкции из-за различных нарушений и несоблюдений норм. Однако конкретные нарушения федерация не назвала.

В клубе новости приняли спокойно. Руководство осведомлено о проблемах и уверено, что все они будут решены в ближайшее время.

Представительн клуба заявил, что ситуация обострилась вокруг разногласий касательно прав на одного из футболистов.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны заинтересовал английский гранд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!