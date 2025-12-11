iSport.ua
Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами

Полнейшая доминация.
Сегодня, 16:35       Автор: Валентина Чорноштан
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл мадридский Реал.

Эта победа команды из АПЛ над испанской стала одиннадцатой с апреля этого года, пишет BBC Sport.

В прошлом сезоне Арсенал дважды обыграл Реал со счетом 3:0 и 2:1.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов среди испанских команд Атлетик проиграл Арсеналу со счетом 0:2, Тоттенхэм обыграл Вильярреал 1:0, Ливерпуль взял три очка в матче с Атлетико 3:2, Арсенал разгромил мадридский Атлетико 4:0, Вильярреал проиграл Манчестер Сити 0:2, Ливерпуль минимально победил мадридский Реал 1:0, Ньюкасл обыграл Атлетик 2:0, Челси победил Барселону 3:0, а в последнем матче, где клуб из АПЛ одержал победу, Манчестер Сити выиграл у Реала 2:1.

В свою очередь, только Барселоне удалось в этом розыгрыше обыграть Ньюкасл — со счетом 2:1.

