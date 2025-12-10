Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Блогер и бывший чемпион сойдутся в ринге 19 декабря.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Поединок состоится 19 декабря в Майами, а его официальным транслятором будет Netflix.

Перед боем стриминговый сервис представил официальный трейлер будущего противостояния.

Трейлер боя Пол - Джошуа:

Напомним, что Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.

Пол планировал в ноябре драться с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако у боксера возникли проблемы с законом из-за очередного обвинения в избиении девушки.

