Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
Поединок состоится 19 декабря в Майами, а его официальным транслятором будет Netflix.
Перед боем стриминговый сервис представил официальный трейлер будущего противостояния.
Трейлер боя Пол - Джошуа:
Напомним, что Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа.
Пол планировал в ноябре драться с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако у боксера возникли проблемы с законом из-за очередного обвинения в избиении девушки.
Ранее промоутер Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов тот расправится с Полом.
