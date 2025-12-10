iSport.ua
Обладатель Золотого мяча-2022 не получил контракт на новый сезон

Форвард получит возможность сменить клуб.
Сегодня, 17:51       Автор: Антон Федорцив
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема не пролонгировал договор с аравийским Аль-Иттихадом. Обладатель Золотого мяча-2022 до сих пор не получил предложение от "тигров", сообщает Foot Mercato.

Контракт нападающего действует до лета 2026 года. Бензема уже в январе получит возможность вести переговоры с другими командами. Заинтересованные клубы смогут подписать ветерана бесплатно следующим летом.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 12 поединков во всех турнирах, в которых оформил 11 голов. В рядах Аль-Иттихада форвард начал третий сезон. Ранее он выступал за мадридский Реал и французский Лион.

Тем временем хавбек Поль Погба приобрел долю гоночной команды на Ближнем Востоке.

