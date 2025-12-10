iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда сборной Хорватии возглавил экзотическую команду

Балканец будет работать в Азии.
Сегодня, 14:43       Автор: Антон Федорцив
Роберт Просинечки (справа) / КФС
Роберт Просинечки (справа) / КФС

Кыргызский футбольный союз определился с главным тренером национальной команды. Сборную Кыргызстана возглавил Роберт Просинечки, сообщает официальный сайт КФС.

Хорватский специалист заключил контракт на 1 год и 1 месяц. Если "белоголовые орланы" удачно выступят на Кубке Азии-2027, то соглашение продлят еще на 3 года. Лучшим результатом команды на турнире остается 1/8 финала (2019).

Просинечки оставался без работы с сентября, когда покинул сборную Черногории. Ранее он работал с национальными командами Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Также хорват тренировал балканские и турецкие клубы.

К слову, накануне Юрий Вернидуб стал наставником Нефтчи из столицы Азербайджана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Кыргызстана Роберт Просинечки

Статьи по теме

Легенда Металлиста возглавил экзотическую сборную Легенда Металлиста возглавил экзотическую сборную
Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Мудрик получил новый бан в Британии Мудрик получил новый бан в Британии

Видео

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
просмотров

Последние новости

Европа17:08
Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Теннис16:30
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Европа15:55
Мудрик получил новый бан в Британии
Формула 115:24
Марко заработает кругленькую сумму после ухода из Ред Булл
Европа14:49
Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала
Другие страны14:43
Легенда сборной Хорватии возглавил экзотическую команду
Биатлон14:29
Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом
НБА14:10
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
Другие страны14:01
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Европа13:49
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK