Легенда сборной Хорватии возглавил экзотическую команду

Балканец будет работать в Азии.

Кыргызский футбольный союз определился с главным тренером национальной команды. Сборную Кыргызстана возглавил Роберт Просинечки, сообщает официальный сайт КФС.

Хорватский специалист заключил контракт на 1 год и 1 месяц. Если "белоголовые орланы" удачно выступят на Кубке Азии-2027, то соглашение продлят еще на 3 года. Лучшим результатом команды на турнире остается 1/8 финала (2019).

Просинечки оставался без работы с сентября, когда покинул сборную Черногории. Ранее он работал с национальными командами Боснии и Герцеговины и Азербайджана. Также хорват тренировал балканские и турецкие клубы.

К слову, накануне Юрий Вернидуб стал наставником Нефтчи из столицы Азербайджана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!