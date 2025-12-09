iSport.ua
Футбол

Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи

Юрий Вернидуб возвращается к тренерской работе в Азербайджане.
Сегодня, 15:13       Автор: Валентина Чорноштан
Юрий Вернидуб / facebook
Юрий Вернидуб возглавил Нефтчи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт между украинским специалистом и азербайджанским клубом рассчитан на 1,5 года.

Добавим, что в тренерский штаб Вернидуба войдут Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

Напомним, что последним местом работы 59-летнего Вернидуба был Кривбасс, который он покинул летом 2025 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтчи Юрий Вернидуб

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

