Азербайджанский Нефтчи, главным тренером которого является украинец Юрий Вернидуб, будет сотрудничать с московским Локомотивом.

Как сообщает Azerisport, клуб подписал соответствующий меморандум с академией представителя страны-агрессора.

Соглашение предусматривает, что между сторонами будет произведен обмен опытом в направлении подготовки юных футболистов и будут организованы турниры в Азербайджане и России. Также договор включает в себя взаимодействия в образовательной деятельности, стажировки тренеров и другие направления.

Напомним, что недавно Вернидуб стал новым главным тренером Нефтчи, подписав контракт на полтора года.

