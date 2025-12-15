iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новый клуб Вернидуба начал сотрудничество с российским Локомотивом

Нефтчи подписал меморандум с представителем чемпионата страны-террориста.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Юрий Вернидуб возглавил Нефтчи / neftchi.az
Юрий Вернидуб возглавил Нефтчи / neftchi.az

Азербайджанский Нефтчи, главным тренером которого является украинец Юрий Вернидуб, будет сотрудничать с московским Локомотивом.

Как сообщает Azerisport, клуб подписал соответствующий меморандум с академией представителя страны-агрессора.

Читай также: Вернидуб покинул Кривбасс

Соглашение предусматривает, что между сторонами будет произведен обмен опытом в направлении подготовки юных футболистов и будут организованы турниры в Азербайджане и России. Также договор включает в себя взаимодействия в образовательной деятельности, стажировки тренеров и другие направления.

Напомним, что недавно Вернидуб стал новым главным тренером Нефтчи, подписав контракт на полтора года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтчи Юрий Вернидуб

Статьи по теме

Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
Вернидуб близок к возобновлению карьеры Вернидуб близок к возобновлению карьеры
Манчестер Юнайтед и Борнмут выдали безумный голепад, не определив победителя Манчестер Юнайтед и Борнмут выдали безумный голепад, не определив победителя
Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо

Видео

"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Манчестер Юнайтед и Борнмут выдали безумный голепад, не определив победителя
Вчера, 23:50
Европа23:50
Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо
Бокс23:28
Тренер Дюбуа нацелился на титульный бой с Уордли
Европа22:59
Новый клуб Вернидуба начал сотрудничество с российским Локомотивом
Бокс22:36
"Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком
Бокс22:05
Бокс: расписание боев
Бокс21:55
Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке
Другие страны21:12
Интер Майами подписал бывшего игрока Реала и Тоттенхэма
Украина20:44
Кубок Украины: определились все участники Финала четырех
Олимпийские игры20:10
Александра Олийникова: "российские символы – это символы агрессии"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK