"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

Американец, похоже, решил поторопить украинского чемпиона с согласованием боя.
Сегодня, 19:50
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику перед их потенциальным боем, который они ныне согласовывают.

Американский боксер оставил послание украинцу, обыграв его известные забавные высказывания.

Читай также: "Все идет очень хорошо": Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком

"Усик, push the horses. I feel, I very feel", - заявил Уайлдер.

"2026, вперед", - подписал видео американец в Instagram.

Ранее Уайлдер поделился ожиданиями от боя с Усиком.

