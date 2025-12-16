Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:4: обзор матча и результат игры 15.12.2025

В понедельник, 15 декабря, Манчестер Юнайтед встречался на своем поле с Борнмутом в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

Команды выдали сверхрезультативный поединок, однако не смогли определить сильнейшего, завершив противостояние ничьей 4:4.

Читай также: Ноттингем без Зинченко разбил Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед повел в матче на 13-й минуте усилиями Амада Диалло, однако ближе к концу первого тайма восстановить равновесие удалось Антуану Семеньо. Тем не менее на перерыв хозяева поля все же ушли, имея преимущество, благодаря голу Каземиро "в раздевалку".

В самом начале второй половины встречи счет снова стал равным после результативного удара Эванилсона, а в вскоре Маркус Тавернье вывел вперед уже гостей.

В заключительную пятнадцатиминутку основного времени пришел черед отыгрываться и выходить вперед уже Манчестер Юнайтед. На 77-й минуте Бруну Фернандеш восстановил паритет, а спустя две минуты Матеус Кунья снова вернул преимущество своей команде. Однако и этот результат не стал окончательным, а гол Эли Жуниора Крупи на 84-й минуте принес ничью Борнмуту.

Манчестер Юнайтед, имея в своем активе 26 очков, идет на данный момент на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Борнмут с 21 баллом занимает 13-е место.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут 16-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Борнмут 4:4

Голы: Диалло, 13, Каземиро, 45+4, Фернандеш, 77, Кунья, 79 - Семеньо, 40, Эванилсон, 46, Тавернье, 52, Крупи, 84

Ожидаемые голы (xG): 3.27 - 1.86

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 25 - 15

Удары в створ: 9 - 9

Угловые: 5 - 4

Фолы: 15 - 12

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Йоро (Мартинес, 70), Хевен, Шоу (Доргу, 90) - Диалло, Каземиро (Мейну, 61), Фернандеш, Далот - Мбемо (Зиркзе, 90), Маунт - Кунья.

Борнмут: Петрович - Смит, Диаките, Сенеси, Трюффер - Тавернье (Хилл, 90), Адамс (Скотт, 5) - Хименес, Клюйверт (Брукс, 90), Сэменьо - Эванилсон (Крупи, 78).

Предупреждения: Далот, Каземиро - Семеньо, Сенеси, Смит.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!