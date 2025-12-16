iSport.ua
Русский Українська

"Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа

Однако представитель британского экс-чемпиона не особо верит в подобное стечение обстоятельств.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, что  может помешать его бою против еще одного бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, в случае поражения Эй Джея от блогера Джейка Пола смысла в их поединке не будет, но при этом он не особо верит, что подобное может случиться.

Читай также: "Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа

"Если Энтони Джошуа проиграет Джейку Полу, тогда с Тайсоном Фьюри он точно драться не будет.

У Пола за плечами 12 боев. Он никогда не дрался на таком уровне, никогда не боксировал в супертяжелом весе и выходит против двукратного чемпиона мира, бывшего олимпийского чемпиона, который до сих пор входит в топ-10, несмотря на поражение от Даниэля Дюбуа, причем убедительное.

Если Энтони не сможет побить Джейка, то нам вообще не стоит говорить о бое с Тайсоном. Если его побьет Пол, то он не должен драться даже с 60-летним Фьюри.

Пол выходит против человека, который все это уже проходил и был чемпионом мира. Посмотрите, что он сделал с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, он просто нокаутировал его. Это огромный риск для Джейка. Раньше некоторые жаловались на уровень его соперников, но в этот раз жаловаться не придется. Он перешел от одной крайности к другой.

Для Пола это чрезвычайно тяжелый бой, и он будет огромным андердогом. Я просто не вижу, как он может выиграть, разве что попадет невероятно мощным ударом и уложит его", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа с Полом состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее промоутер Фьюри подтвердил, что они вели переговоры с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен Джейк Пол

Статьи по теме

"Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком "Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком
"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа "Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа
Манчестер Юнайтед и Борнмут выдали безумный голепад, не определив победителя Манчестер Юнайтед и Борнмут выдали безумный голепад, не определив победителя
Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо

Видео

"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа
Европа00:15
Манчестер Юнайтед и Борнмут выдали безумный голепад, не определив победителя
Вчера, 23:50
Европа23:50
Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо
Бокс23:28
Тренер Дюбуа нацелился на титульный бой с Уордли
Европа22:59
Новый клуб Вернидуба начал сотрудничество с российским Локомотивом
Бокс22:36
"Не раз говорил об этом": Промоутер Фьюри заявил о его желании получить третий бой с Усиком
Бокс22:05
Бокс: расписание боев
Бокс21:55
Гвоздик в феврале подерется в титульном поединке
Другие страны21:12
Интер Майами подписал бывшего игрока Реала и Тоттенхэма
Украина20:44
Кубок Украины: определились все участники Финала четырех
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK