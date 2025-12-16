"Тогда он точно драться не будет": Промоутер Фьюри объяснил, что может сорвать поединок с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, что может помешать его бою против еще одного бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, в случае поражения Эй Джея от блогера Джейка Пола смысла в их поединке не будет, но при этом он не особо верит, что подобное может случиться.

"Если Энтони Джошуа проиграет Джейку Полу, тогда с Тайсоном Фьюри он точно драться не будет.

У Пола за плечами 12 боев. Он никогда не дрался на таком уровне, никогда не боксировал в супертяжелом весе и выходит против двукратного чемпиона мира, бывшего олимпийского чемпиона, который до сих пор входит в топ-10, несмотря на поражение от Даниэля Дюбуа, причем убедительное.

Если Энтони не сможет побить Джейка, то нам вообще не стоит говорить о бое с Тайсоном. Если его побьет Пол, то он не должен драться даже с 60-летним Фьюри.

Пол выходит против человека, который все это уже проходил и был чемпионом мира. Посмотрите, что он сделал с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, он просто нокаутировал его. Это огромный риск для Джейка. Раньше некоторые жаловались на уровень его соперников, но в этот раз жаловаться не придется. Он перешел от одной крайности к другой.

Для Пола это чрезвычайно тяжелый бой, и он будет огромным андердогом. Я просто не вижу, как он может выиграть, разве что попадет невероятно мощным ударом и уложит его", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа с Полом состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее промоутер Фьюри подтвердил, что они вели переговоры с Джошуа.

