Тренер Дюбуа нацелился на титульный бой с Уордли

Новый наставник британского экс-чемпиона желает, чтобы он поборолся за пояс.

Тони Симс, новый тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, хочет, чтобы тот получил бой против обладателя титула WBO Фабио Уордли.

Наставник боксера, сменивший Дона Чарльза после поражения британца от Александра Усика, считает, что его подопечный мог бы устроить отличный поединок с соотечественником.

Читай также: "Немного странно": Уордли отреагировал на отказ Усика от титула WBO

"Я бы хотел для него бой с Уордли. Этот поединок уже обсуждался. Думаю, это отличный бой для британских фанатов, и вообще для всех любителей бокса, потому что они оба способны наносить мощные удары. Думаю, это будет фантастический поединок.

Дюбуа отлично работает. Он со мной около трех-четырех месяцев, и сейчас ждет только даты боя. Даты еще нет, поэтому мы работаем над техническими моментами и прочими аспектами, ждем дату, чтобы начать полноценный лагерь. Все идет хорошо", - приводит слова тренера BoxingScene.

Ранее в команде Дюбуа объяснили причину отказа от финального элиминатора по линии IBF за право драться с Александром Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!