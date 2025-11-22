iSport.ua
"Смешанные чувства": Уордли объяснил, почему рассчитывал на бой с Усиком

Удивлён отказом.
Вчера, 13:57       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли поделился своими мыслями относительно отказа Александра Усика от боя с ним.

Я надеялся, что он сразится со мной. Между командами Усика и Джозефа Паркера было много разговоров о том, что Александр выйдет на ринг с победителем нашего боя. Я знал, как это будет выглядеть, и нам говорили, что Усик готов подраться. Поэтому меня, наверное, удивило, когда он отказался от поединка, и я получил повышение. Но не поймите меня неправильно - я все равно бы к этому пришел.

"В определённом смысле это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, со мной произошло невероятное. Не буду лукавить - я этого хотел. Да, я представлял идеальную картину. Но все приходят в бокс с мечтой стать чемпионом мира. Поэтому, если я начну задирать нос и говорить, что это не совсем то, чего я хотел, это будет звучать высокомерно. Мне нравится биться, я люблю бокс, но мне также нравится заслуживать признание", — сказал боксер.

Новый чемпион WBO также поделился мыслямии о своей первой защите пояса.

