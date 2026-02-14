iSport.ua
"Увлекательный и взрывной": Промоутер отреагировал на анонс боя Уордли - Дюбуа

Фрэнк Уоррен поделился мнением о будущем поединке.
Сегодня, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Фабио Уордли / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли и экс-чемпиона Даниэля Дюбуа, прокомментировал анонс их поединка.

По словам представителя британских боксеров, он ожидает увидеть захватывающее противостояние.

Читай также: Бой Уордли и Дюбуа получил официальную дату

"Пишется очередная страница истории британского бокса в супертяжелом весе. Это самый увлекательный и взрывной бой, доступный для первой защиты Фабио его чемпионского титула WBO. Все, что вам нужно знать о нем - это то, что он сам его потребовал.

Путь Фабио был экстраординарным и вдохновляющим. Его снова и снова сбрасывали со счетов, но он доказывает, что люди ошибаются. Он продолжает шагать вперед, принимать большие вызовы и показывать результат - часто вопреки всем шансам. Для Даниэля попытка стать двукратным чемпионом мира в 28 лет тоже выдающаяся", - приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, что бой Уордли - Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Уордли намекнул на Александра Усика перед боем с Дюбуа.

