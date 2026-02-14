iSport.ua
Русский Українська

Бразилия завоевала первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх

Пинейро Браатен взял золото в гигантском слаломе, а украинец Шепюк стал 40-м.
Сегодня, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Лукас Пинейро Браатен / Getty Images
Лукас Пинейро Браатен / Getty Images

В субботу, 14 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в мужском гигантском слаломе.

Победу в соревнованиях одержал бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Браатен. Эта медаль зимних Олимпийских игр стала первой в истории Бразилии и Южной Америки в целом.

Читай также: Украина стала круговой в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2026

Серебро и бронза достались швейцарцам Марко Одерматту и Луику Меярду соответственно.

Украину в этой дисциплине представлял Дмитрий Шепюк, который после первой попытки был 43-м, но во второй улучшил свой результат, став в итоге 40-м.

Олимпийские игры-2026
Горнолыжный спорт
Гигантский слалом, мужчины

  1. Лукас Пинейро Браатен (Бразилия) 2.25,00
  2. Марко Одерматт (Швейцария) +0,58
  3. Луик Меярд (Швейцария) +1,17

40. Дмитрий Шепюк (Украина) +15,36

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: горнолыжный спорт Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

Статьи по теме

Штольц выиграл второе "золото" Олимпийских игр-2026 Штольц выиграл второе "золото" Олимпийских игр-2026
Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026 Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026, хоккей: Швеция обыграла Словакию, Финляндия встретится с Италией, а США - с Данией Олимпиада-2026, хоккей: Швеция обыграла Словакию, Финляндия встретится с Италией, а США - с Данией
Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде-2026, Джима - лучшая среди украинок
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Европа19:16
Манчестер Сити с дебютным голом Геи одолел представителя четвертого дивизиона в Кубке Англии
Футзал19:15
Экстра-лига по футзалу: Фурнитура переиграла Авалон
Олимпийские игры18:57
Штольц выиграл второе "золото" Олимпийских игр-2026
Бокс18:44
"Не думаю, что есть гарантии": Промоутер Джошуа ответил, вернется ли он в ринг
Европа18:29
Бавария с дублем Кейна разгромила Вердер
Биатлон18:00
Биатлон-2025/2026: Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде-2026, Джима - лучшая среди украинок
Украина17:54
Динамо победило РФШ на финише сборов
Биатлон17:35
Джима финишировала в топ-25 спринта на Олимпиаде-2026
Украина17:20
Суперлига: Мавпы уступили Старому Луцку, Киев-Баскет переиграл Ровно, Соколы одолели Говерлу
Олимпийские игры17:08
Бразилия завоевала первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK