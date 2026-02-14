Бразилия завоевала первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх
В субботу, 14 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в мужском гигантском слаломе.
Победу в соревнованиях одержал бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Браатен. Эта медаль зимних Олимпийских игр стала первой в истории Бразилии и Южной Америки в целом.
Читай также: Украина стала круговой в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2026
Серебро и бронза достались швейцарцам Марко Одерматту и Луику Меярду соответственно.
Украину в этой дисциплине представлял Дмитрий Шепюк, который после первой попытки был 43-м, но во второй улучшил свой результат, став в итоге 40-м.
Олимпийские игры-2026
Горнолыжный спорт
Гигантский слалом, мужчины
- Лукас Пинейро Браатен (Бразилия) 2.25,00
- Марко Одерматт (Швейцария) +0,58
- Луик Меярд (Швейцария) +1,17
…
40. Дмитрий Шепюк (Украина) +15,36
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!