Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов

ISPORT представляет список календарей, благодаря которому вы узнаете, когда украинцы выступят на Олимпийских играх.

В Париже с 26 июля по 11 августа будут проходить Олимпийские Игры – главный спортивный турнир четырехлетия.

Национальную команду Украины на нем будут представлять 140 спортсменов из 25 различных видов спорта. ISPORT подготовил календари выступлений украинцев на турнире.

Расписание и результаты украинских спортсменов по разным видам спорта на Олимпиаде-2024

Также на ISPORT будет доступен медальный зачет Олимпиады[[/link_local]] в Париже.

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