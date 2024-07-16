Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов
ISPORT представляет список календарей, благодаря которому вы узнаете, когда украинцы выступят на Олимпийских играх.
В Париже с 26 июля по 11 августа будут проходить Олимпийские Игры – главный спортивный турнир четырехлетия.
Национальную команду Украины на нем будут представлять 140 спортсменов из 25 различных видов спорта. ISPORT подготовил календари выступлений украинцев на турнире.
Расписание и результаты украинских спортсменов по разным видам спорта на Олимпиаде-2024
- Артистическое плавание
- Бадминтон
- Бокс
- Борьба
- Брейкинг
- Трудная атлетика
- Гребля
- Велогонки
- Гимнастика спортивная
- Гимнастика художественная
- Дзюдо
- Легкая атлетика
- Плавание
- Прыжки в воду
- Спортивное скалолазание
- Стрельба шаровая
- Стрельба стендовая
- Стрельба из лука
- Современное пятиборье
- Теннис большой
- Теннис настольный
- Фехтование
- Футбол
Также на ISPORT будет доступен медальный зачет Олимпиады[[/link_local]] в Париже.
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