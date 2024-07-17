Художественная гимнастика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.
Под завершение Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по художественной гимнастике.
Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменок – одна в индивидуальных соревнованиях и пятеро - в групповых.
Состав сборной Украины по художественной гимнастике на Олимпиаду
Индивидуальные упражнения:
- Таисия Онофрийчук
Групповые упражнения:
- Диана Баева
- Алина Мельник
- Мария Высочанская
- Кира Ширикина
- Валерия Перемета
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 08.08 Таисия Онофрийчук, квалификация
- 09.08 Групповое многоборье, квалификация
- 09.08 Таисия Онофрийчук, финал
- 10.08 Групповое многоборье, финал
Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.
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