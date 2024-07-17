Художественная гимнастика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже.

Под завершение Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по художественной гимнастике.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять шестеро спортсменок – одна в индивидуальных соревнованиях и пятеро - в групповых.

Состав сборной Украины по художественной гимнастике на Олимпиаду

Индивидуальные упражнения:

Таисия Онофрийчук

Групповые упражнения:

Диана Баева

Алина Мельник

Мария Высочанская

Кира Ширикина

Валерия Перемета

Расписание и результаты соревнований украинцев

08.08 Таисия Онофрийчук, квалификация

09.08 Групповое многоборье, квалификация

09.08 Таисия Онофрийчук, финал

10.08 Групповое многоборье, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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